Dlatego należy tym bardziej zmiejszyć limity przyjęć na studia Lekarskie! Jak to ma być że lekarz 60+ lat ma niezarabiać godnie skromne 2mln zł? Po co młodzi jak możemy dobrze opłacić starych?



500k pln yo tylko koszt wykształcenia 1 lekarza w 8lat, po co jak można 1mln dać więcej rocznie dla obecnych :)