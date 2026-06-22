Nadciąga armagedon w służbie zdrowia! 35% wszystkich lekarzy jest >60 roku życia
Kiedy 35% wszystkich lekarzy odejdzie na emerytury, co wydarzy się w ciągu kilku najbliższych lat, 1.6mln zł to będzie pensja początkowa lekarza po wyjściu z uczelni. NIL blokuje wszelkie próby kształcenia nowych medyków. Teraz mamy deficyt lekarzy? Poczekajcie kilka lat... Tyłki nasmarowane?zarobkilekarzy
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Komentarze (41)
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500k pln yo tylko koszt wykształcenia 1 lekarza w 8lat, po co jak można 1mln dać więcej rocznie dla obecnych :)
NIL to ogon merdający psem którym jest MZ.
To nie NIL ustala liczbę miejsc, NIL tylko daje rekomendacje które MZ na kolanach bezkrytycznie wykonuje.