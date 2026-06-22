Szumowski przed sądem w procesie Brauna. Przyznał, że zwalniał niezaszczepionych
W piątek przed stołecznym sądem rozpoczęła się kolejna odsłona procesu europosła i lidera Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Po raz kolejny nie stawiła się Magdalena Gudzińska-Adamczyk. Pojawił się natomiast były minister zdrowia Łukasz Szumowski.ochucki
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Komentarze (43)
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@Wyemancypowanykalafiorek: Ty wspierasz banderowców? Podoba się tobie kult UPA na Ukrainie? Już mają 500 ulic Bandery!
W wojsku był czy nie?
@Grzesiok: Wypad idioto.
Trzeba być calkowitym debilem, żeby podać takiej osobie reke a co dopiero na niego zaglosować
Na wykopie zatem jego zwolennikow nie brakuje, bo jest tu pełno idiotów wiec prosze poza zostawieniem minusa do tych faktów zostawić takze komentarz niżej, żebym mógł uzupełnić czarna listę o nowe ameby
Szczęść boże i ha tfu
@jegertilbake: Ale ty wiesz, że Braun nie jest w Sejmie?