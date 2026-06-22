Zdecydowanie najwiekszy szur w sejmie na ten moment, co jest nie lada osiagnieciem zważając na obecność (również) prorosyjskiej konfederacji.



Trzeba być calkowitym debilem, żeby podać takiej osobie reke a co dopiero na niego zaglosować



Na wykopie zatem jego zwolennikow nie brakuje, bo jest tu pełno idiotów wiec prosze poza zostawieniem minusa do tych faktów zostawić takze komentarz niżej, żebym mógł uzupełnić czarna listę o nowe ameby



Szczęść boże i ha tfu