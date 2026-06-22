Nawrocki: Polska nie będzie rozwiązywać kryzysu demograficznego migracją
Prezydent Karol Nawrocki mówił w poniedziałek, że w całej Europie nastąpiła eksplozja bezdzietności, a błędem państw zachodnich było uleganie presji migracyjnej. To nie jest i nie będzie polska droga, będzie nią postawienie na polską rodzinę i systemy prawne walczące z kryzysem demograficznym doModernizator_Wykopu
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Komentarze (75)
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tej partii by Monty Python nie wymyślił:
Tumanowicz - pierwszy na marszu dla rodziny - zdradził żonę, rozwodnik
Płaczek - obrońca dzieci - nie wychowuje swoich dzieci od
To kluczowy wiek, bo znam parę Polaków z Niemiec, którzy przyjechali jako dzieci z rodzicami z Polski. Osoby, które przyjechały do Niemiec w
Migracja - NIE
Myślę że batyr powinien zarządzić że przysługuje mu prawo pierwszej nocy, dzięki czemu pokona kryzys demograficzny.