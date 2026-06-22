Prezydent Karol Nawrocki mówił w poniedziałek, że w całej Europie nastąpiła eksplozja bezdzietności, a błędem państw zachodnich było uleganie presji migracyjnej. To nie jest i nie będzie polska droga, będzie nią postawienie na polską rodzinę i systemy prawne walczące z kryzysem demograficznym do