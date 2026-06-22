Paczka papierosów za ponad 48 zł. Niemiecki budżet ma zyskać miliardy
Niemieckie Ministerstwo Finansów rozważa znaczące podniesienie podatku tytoniowego. Jak informuje niemiecka agencja prasowa dpa, resort chce w ten sposób zwiększyć wpływy do budżetu, ale przekonuje też, że chodzi o ochronę zdrowia publicznego i ograniczenie liczby palaczy.PortalSpozywczy
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Komentarze (51)
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Also fajki powinny byc zakazane dla osób, które jeszcze nie osiagnely wieku od ktorego mozna je palic, bo nie miały one okazji jeszcze zbudowac nalogu a nie ma z tego zadnej korzysci dla nikogo poza sprzedajacym. Tak zrobila
Dla mnie nałóg do likwidacji. Ojca i dziadka mi zabił
@kristart: wujek sam się zabił na własne życzenie
Minimalna krajowa w niemcowni wynosi okolo 2335E. Co daje, ze za minimalna mozna kupic ~212 paczek
Minimalna w polsce wynosi 4806. Nie wiem ile kosztuje paczka papierosow bo nie pale. Ale obstawiam cos ok 22 pln. Co by dawalo 218 paczek.
Wiec o co bol d--y?
Polska - 3800zl
Niemcy - 1600 -1700 euro
Nie mozesz liczyc od kwoty brutto czegokolwiek co kupujesz bo juz na dzien dobry miedzy 900-1000zl nie masz wiec co