Czyli jakos 11E za paczke?



Minimalna krajowa w niemcowni wynosi okolo 2335E. Co daje, ze za minimalna mozna kupic ~212 paczek



Minimalna w polsce wynosi 4806. Nie wiem ile kosztuje paczka papierosow bo nie pale. Ale obstawiam cos ok 22 pln. Co by dawalo 218 paczek.



Wiec o co bol d--y?