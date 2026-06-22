Naukowcy z Teksasu stworzyli tkaninę z celulozy, która wychwytuje parę wodną z powietrza i oddaje ją jako wodę pitną. Kurtka zbiera do 900 ml dziennie, nawet kilka razy skuteczniej niż dotychczasowe systemy. Docelowo trafi do plecaków i namiotów ratowniczych.