Kurtka wyciąga wodę pitną z powietrza. Nawet 900 ml dziennie
Naukowcy z Teksasu stworzyli tkaninę z celulozy, która wychwytuje parę wodną z powietrza i oddaje ją jako wodę pitną. Kurtka zbiera do 900 ml dziennie, nawet kilka razy skuteczniej niż dotychczasowe systemy. Docelowo trafi do plecaków i namiotów ratowniczych.real_scoria
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Komentarze (36)
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Kolejny "wynalazek" oparty o dość nierealne standardy. Chciałbym zobaczyć jak te badania terenowe wyglądały.
Te 900ml wody chcą pozyskiwać z pary wodnej. 900ml wody w stanie ciekłym to ok 1440 litrów (1,44m3) pary wodnej. Para wodna stanowi średnio 2% objętości powietrza więc aby dobić do 100% trzeba "przefiltrować" 50x tyle powietrza. Daje to około 72 000 litrów (72m3) powietrza
Jestem zbyt leniwy żeby to policzyć ale ciekawe czy ilość energi potrzebna do wyprodukowania tej szmaty potrzebnej do stałej produkcji no 300l nie byłaby większa niż konwencjonalna odsalarka, studnia czy poprostu przywiezienie wody nie ze środka pustyni
co najwyżej w afryce gdzie jest sucho