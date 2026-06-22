Śledztwo The Guardian. Marki tworzą fałszywe influencerki AI udające klientki
Nie jest klientką. Nie jest influencerką. Nie jest nawet człowiekiem. Śledztwo The Guardian opisuje przypadki marek wykorzystujących postaci AI w reklamach udających spontaniczne opinie użytkowników. Płacząca panna młoda, kobieta zachwycona projektem, recenzje z życia wzięte to dopiero początek.ProstoZMainstreamu
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Komentarze (25)
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Idioci patrzą na idiotę.
Barany idą za baranem.
Lemmingi idą
@niko444:
Do niektórych można się masturbować.