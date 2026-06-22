Temat w artykule jest ledwie liźnięty, nie ma tam ani słowa o powodach i często wcale nie są to marże apteki. Pierwsza rzecz na takiej powiedzmy sobie "mocnej prowincji" zwyczajnie nie ma personelu który chciałby tam pracować bo większość personelu jest w miastach uniwersyteckich. To raz. Dwa jeśli apteka nie jest sieciówką a jest w miejscu gdzie nie ma szans na duży obrót to raczej się nie utrzyma. Jeśli zamawiasz pojedyncze opakowania Pokaż całość