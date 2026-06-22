Apteczna drożyzna w Polsce. Jeden lek i 65 zł różnicy w cenie
Ceny leków w aptekach i ich dostępność w Polsce to dwa różne światy. Nowy raport pokazuje, że w zależności od miejsca zamieszkania za ten sam koszyk leków można zapłacić nawet o 65 zł więcej. Problem dotyczy setek gmin, w których jest jedna lub nie ma żadnej placówki.Lokator87
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Komentarze (34)
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Bo koszty najmu lokalu maja duzo nizsze niz w miastach.
Odbiór własny w aptece i nieraz 30% taniej niż u pani w okienku
@daniel-c:
Dlaczego bez recepty tylko? przecież bez recepty nie ma żadnego mocniejszego leku, w gruncie rzeczy nie wiem czy bez recepty jest cokolwiek poza słabymi przeciwbólowymi/przeciwzapalnymi, pewnie jest ale niewiele, natomiast suple wszelakie to nie leki (na głównej tego doz.pl widzę same suple)
Zdecydowana większość leków jest na receptę, mam nadzieję, ze nie jesteś jednym z tych, którzy chcieli
Kolejną kwestią jest poziom urzędowej marży leków refundowanych - pojedyncza apteka nie jest w stanie 'wyżyć' ze sprzedaży leków z cenami urzędowymi więc gdzieś tą marże muszą budować.
btw. artykuł pod tezę, że sieci są cacy
I to jest ten problem? Przecież to jest żadna różnica, bo teraz przy byle chorobie zostawiasz przy okienku 400-600zł, nawet tego specjalnie nie odczujesz ¯\(ツ)/¯