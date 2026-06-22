I bardzo dobrze. Małpka to produkt skierowany do alkoholików żeby strzelić banie z rana przed robotą i w-----ć butelkę w krzaki, i ukrywać problem z alkoholem.

Niech kupi pół litra w zamian, n-----e się że dwa razy w pracy, w domu go nakryją i przez terapię szokową może coś go oświacie. Małpka to chory produkt który służy tylko do pielęgnowania nałogu