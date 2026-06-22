Zdrowie czy kasa? Rząd podnosi opłatę za małpki aż 400%
Rząd Donalda Tuska planuje wprowadzić wyższą opłatę za tak zwane małpki, czyli małe butelki z alkoholem. Oficjalnie ma to być element walki z alkoholizmem Polaków. A nieoficjalnie? To może być próba zwiększenia wpływów do budżetu państwa, który jak wynika z danych jest w coraz gorszej kondycji.FXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 92
- Odpowiedz
Komentarze (92)
najlepsze
1. Sprzedaz malpek spadnie.
2. Sprzedaz wiekszej pojemnosci wzrosnie (za te sama kase wiecej picia mniej szkla i podatku).
3. Wplywy podatkowe o ile nie zmienia sie o tyle moga nawet spasc.
Brawo idioci z rzadu.
No nie wiem czy te 2-4 zł to aż tak duża podwyżka by skłonić ludzi do przejścia na 0.5l. małpki kupuje się bo są dyskretne i można je łatwo upchać po kieszeniach.
Nie, bedziesz mniej żarł gowniarzu
Niech kupi pół litra w zamian, n-----e się że dwa razy w pracy, w domu go nakryją i przez terapię szokową może coś go oświacie. Małpka to chory produkt który służy tylko do pielęgnowania nałogu
Nikt kto kupuje małpki nie kupuje jej żeby sprawdzić jak smakuje kolejna taka sama czysta wóda XD
@haabero: No jak nie XD Zachodzą do żabki i walą setę przed tym jak w ogóle pójdą gdzieś. Jaka czysta przecież masz też smakowe.
A tak serio to mogą dowalać alkusom ile chcą. Nie pije i polecam wszystkim. Zdrowsi będziecie i więcej kasy w kieszeni
@daniel-c: Też jestem za tym, żeby opodatkować wszystko, czego nie lubię.
Małpek nie pije się na wsi a w miastach nie ma bimbrowników.