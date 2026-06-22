Foxconn wchodzi do Polski. Tajwański gigant buduje fabrykę.
Tajwański gigant technologiczny Foxconn ostatecznie zlokalizuje swoją nową inwestycję w Polsce. Fabryka podzespołów i serwerów dla sektora AI powstanie w dolnośląskiej Miękini, zajmując tereny przygotowywane wcześniej pod niedoszły zakład Intela.ty_O
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Komentarze (31)
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Kiedyś czytałem że mamy wyjątkowo wysoki stopień nieufności na tle innych narodów.
Cecha przydatna w trudnych czasach szkodzi nam w dobrych czasach.
Bo jak się mówi o polskich technologiach, to albo są bee albo, że im się nie uda przebić, itd.
Ale za to tak bardzo podobają nam się Omody, które za 10 lat będziemy składać chińczykom za miskę ryżu
https://www.rti.org.tw/en/news?uid=3&pid=215509
Podobne do tych w Amazon.