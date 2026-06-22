Uzbrojony w dwa noże groził śmiercią. 35-letni obywatel Kuby trafił do aresztu
Dramatyczne sceny rozegrały się w Choszcznie, gdzie 35-letni obywatel Kuby, uzbrojony w dwa noże kuchenne, groził na ulicy dwóm osobom pozbawieniem życia. Szybka interwencja policji zapobiegła tragedii. Mężczyzna został zatrzymany i decyzją sądu spędzi najbliższe dwa miesiące w areszcie tymczasowym.TomTom7770
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Komentarze (24)
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Jakie konsekwencje dla tych co go tu sprowadzili?
Obcokrajowcy w Polsce czują, że MOGĄ ROBIĆ WSZYSTKO łamać prawo, biegać z nożami i grozić ludziom śmiercią, bo ZBYT NISKA GROZI IM KARA!!
Za takie przestępstwa jako goście w Polsce powinni być:
1) Sprawiedliwie i surowo karani
2) Konfiskata majątku i odpracowywanie na rzecz utrzymania podczas odbywania wyroku oraz na pokrycie kosztów deportacji oraz szkód