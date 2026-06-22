Szyba spadła z najwyższego budynku UE! Trzy samochody zniszczone w Warszawie
W nocy z niedzieli na poniedziałek warszawskie niebo znów zafundowało mieszkańcom nieprzyjemną niespodziankę. Z Varso Tower najwyższego wieżowca w Unii Europejskiej wypadła duża szyba i runęła w dół na ulicę Chmielną.konkarne
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Komentarze (59)
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Nowa fobia odblokowana ( ಠ_ಠ)
Zakładając, że typowy pakiet wielkoformatowy, trzyszybowy waży 150-200kg/m², to pojedyncza szyba o wymiarach np. 3 x 2 metrów może ważyć ponad tonę.
Jeśli chłopek ważący 80-90 kilo jest w stanie swoim łażeniem uszkodzić mocowanie, które ma utrzymać ponadtonową szybę podczas huraganu, to znaczy, że to mocowanie było od początku z-----e.
Z resztą za artykułem:
Całe szczęście, że nie w górę, ufff!
https://wykop.pl/link/7966025/marcin-banot-wspial-sie-na-najwyzszy-budynek-w-polsce-postawil-na-nogi-sluzby
Marcin Banot wspiął się na najwyższy budynek w Polsce. Postawił na nogi służby
A teraz uważajcie! Ten budynek projektowało biuro architektoniczne Foster and Partners, które...
ma w portfolio:
przebudowę gmachu Reichstagu w Berlinie (!!!!)