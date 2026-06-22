To jest zabawne, że od dawna już nie robi się w ten sposób szyb na klej-szynę. Właśnie dlatego, że Łodpadajooo. W usa to wcale nie tak rzadko się zdarzało i z biegiem czasu i remontów, wszystkie są wpuszczane w stalowe szyny od wewnątrz. Mogą pęknąć ale nie powinny wylatywać jak ta. Jak robiliśmy projekty nawet małych budynków z dużymi przeszkleniami to one montowane były już wpust a nie gunwno klej pewnie z Pokaż całość