Rusza budowa Port Polska (CPK)! Budimex wykona fundamenty terminala
Port Polska (dawniej CPK) wreszcie przechodzi z fazy planów i koncepcji do etapu prac budowlanych. Spółka podpisała z polskim Budimexem umowę na wykonanie prac fundamentowych pod terminal. Ciekawe czy strasząca blokadą inwestycji ekipa Horały i Matysiak zauważy xDTumurochir
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Komentarze (66)
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@makolem: bo była. Plus każdy, kto pamiętał poprzedni PiS wiedział, że oni będą przewalać na tym grubą kasę. I po tym, jak oddali władzę a w łąkę nie wbili nawet łopaty okazało się, że nie tylko za pilnowanie łąki kosili (hehe) grubą kasę, to jeszcze opylili część niezbędnych gruntów z dużym zyskiem na lewo.
Wszystkie zarzuty przeciwników projektu się sprawdziły,
@AtoMan: Tak. A każdy, kto pamięta poprzednie PO, wie, że są to ludzie keyształowo uczciwi, a Tusk nigdy nie kłamie xD
- Nie ma czegoś takiego jak CPK. Jest Port Polska.
- Ok, ja i tak na CPK wysiądę.
A jeszcze parę lat temu każdy spam o CPK zawalał Wykop.
@Altar: Bo wtedy to PIS był za to j----y