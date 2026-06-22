Sukces po Amerykanach! Tajwański Foxconn wchodzi do Miękini.
To już oficjalne. Tereny inwestycyjne w gminie Miękinia, z których w zeszłym roku ostatecznie wycofał się amerykański InBartisss
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To już oficjalne. Tereny inwestycyjne w gminie Miękinia, z których w zeszłym roku ostatecznie wycofał się amerykański InBartisss
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Komentarze (13)
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Chyba polskiej doliny montowni krzemu. Ciekawe ile będziemy im dopłacać do interesu.
@malkontent: siłę roboczą to oni sobie z Indii albo Pakistanu sprowadza.