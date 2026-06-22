Hinduski holding restauracyjny jako migracyjny koń trojański?
ZAHIR KEBAB: WHILE YOU EAT THERE, YOU ARE FUNDING YOUR REPLACEMENT Many Poles see Zahir as a kebab chain. That is the suzdrajczyciel
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ZAHIR KEBAB: WHILE YOU EAT THERE, YOU ARE FUNDING YOUR REPLACEMENT Many Poles see Zahir as a kebab chain. That is the suzdrajczyciel
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Komentarze (62)
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@freelook: czy zdarzyło ci się nie srać po jakimś jedzeniu? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Rad-X: Popularny etiopski obiad: dwa głębsze wdechy. ¯\(ツ)/¯
Dotyczy każdego jednego kebaba.