Jakim cudem k---a Zahir zbudował kebabowe imperium to nie mam pojęcia. Najbardziej podły kapusznikow xD Dosłownie można zrobić taki sam kebab kupując kule moce z makro i w--------ć kapuste w rollo i myk zahir xD Jeszcze taka Bafra to chociaż ma jakiś pomysł na siebie z niezłymi warzywami i dobrymi frytkami albo kebab king z krafciną no ale zahir to podły kebab rodem z 2010 xD