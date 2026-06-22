Skandaliczne ekwiwalenty w mundurówce. Ponad 84 miliony złotych poszły na zaległ
W Polsce pracownicy muszą wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy do 30 września. Jeśli tego nie zrobią to dni wolne przepadają. Nie wszędzie ten przepis obowiązuje. Są zawody, w których liczba dni zaległego urlopu rośnie z roku na rok. To powoduje, że w momencie odejścia z pracy taki pracownik możeFXMAG
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Komentarze (44)
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@prawd:
przepadac, to przepadaja, ale nie 30 wrzesnia i ani nie za rok poprzedni ;)
Troszku mozna tego skumulowac :)
@Mamut:
a jakas podstawa prawna tego wysrywu?
Czyli generałowie na 15 grupach odeszli na emeryturę i w trójkę dostali kilka razy więcej niż pozostałe kilka tysięcy policjantów przechodzących na emeryturę.
Przynajmniej u mnie (duża korporacja nie mająca nic wspólnego z budżetówką, zawsze świętsza od papieża jeżeli chodzi o przestrzeganie wszystkich przepisów itd.) działa to tak że jak nie wykorzysta się poprzedniego roku do 30 września to przełożony i/lub HR mocno zasugerują urlop i pomarudzą że przez to firma musi robić rezerwę na wypłatę ekwiwalentu, ale jak akurat jest nawał pracy czy przełożony jest w porządku