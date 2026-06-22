Skąd jest ta informacja że dni przepadają?

Przynajmniej u mnie (duża korporacja nie mająca nic wspólnego z budżetówką, zawsze świętsza od papieża jeżeli chodzi o przestrzeganie wszystkich przepisów itd.) działa to tak że jak nie wykorzysta się poprzedniego roku do 30 września to przełożony i/lub HR mocno zasugerują urlop i pomarudzą że przez to firma musi robić rezerwę na wypłatę ekwiwalentu, ale jak akurat jest nawał pracy czy przełożony jest w porządku Pokaż całość