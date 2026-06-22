Drony nad A1 i A4. Wyłapują TIR-y biorące udział w "wyścigach słoni"
W działaniach, w których wzięli udział policjanci drogówki z Katowic, Krakowa, Wrocławia, Opola, Łodzi, Bydgoszczy, Gdańska i Rzeszowa, sprawdzano jak skutecznie wykorzystywać drony do monitorowania ruchu na jednych z najważniejszych tras komunikacyjnych w kraju. [WIDEO]ZobaczLink
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Komentarze (79)
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@ZobaczLink: wybudowany przez obszar chroniony i cenny przyrodniczo.
@RECAPTCHASSIE:
a kazdy z nich i tak przekracza dozwolona predkosci o 8-12km/h
Problem można rozwiązać bardzo prosto, nie trzeba ponosić żadnych kosztów, budować dodatkowych pasów, używać dronów, a pasożyty z policji zajmą się czymś bardziej pożytecznym niż pozbawianie ludzi pracy.
Trzeba wprowadzić minimalna prędkość 90 km/h, bo większość idiotów nie wie, że duże auta mają taką
Swoją drogą dzięki za ten komentarz - nie miałem świadomości, że to aż 15 pkt! Od teraz zgłaszam nagrania z kamerki.