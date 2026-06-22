Za złamanie zakazu wyprzedzania jest 15 pkt. karnych, więc kierowca ciężarówki często traci uprawnienia, czyli pracę. Wyprzedzanie na autostradzie, to nie to samo co na ulicy obok szkoły.

Problem można rozwiązać bardzo prosto, nie trzeba ponosić żadnych kosztów, budować dodatkowych pasów, używać dronów, a pasożyty z policji zajmą się czymś bardziej pożytecznym niż pozbawianie ludzi pracy.

Trzeba wprowadzić minimalna prędkość 90 km/h, bo większość idiotów nie wie, że duże auta mają taką Pokaż całość