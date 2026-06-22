Ta gra ma 27 lat, a Polacy wciąż są w niej mistrzami świata. Jak to możliwe?
Mimo upływu 27 lat od premiery, Heroes of Might and Magic III w ogóle się nie starzeje. Dlaczego kultowa strategia turowKuklak
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Komentarze (32)
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Ja też 25 lat temu już słyszałem o crackach i emulatorach. Po prostu trzeba było szukać informacji klasycznie - czyli pytać o różne rzeczy znajomych, którzy mieli już szersze doświadczenia z pecetami
Mod do ściągnięcia:
https://h3hota.com/en/download
Jeżeli macie grę na GOG to mod można porać bezpośrednio z GOG z działu mody
Jednak rushowaniu kapitolu to nigdy nie była dobra taktyka
Dlatego Heroski 3 tak się dobrze trzymają, bo generalnie rynek gier turowych nie poszedł do przodu. Następcy mają albo dyskusyjne mechaniki albo grafikę 3D, która nie jest tak klarowna jak płaskie 2D. O tym, że praktycznie każda kolejna gra ma styl artystyczny jak z chińskiego MMO nie wspomnę. Ta nowa wersja
Heroes of
@cloudshark: Bzdura, masa gier z '99 nie wymagała 3dfxa do grania.
1. więcej unikalnych frakcji/zamków z ich unkalnymi mechanikami
2. ulepeszanie jednostek i rasy
3. budowanie swojej unikalnej kompozycji armii za pomocą tomów magii - troche taki tech-tree
4. na dzień dzisiejszy sa 4 layery mapy (powierzchnia, podziemia, "królestwo chaosu" i kieszonkowe królestwa czarodziejów), planowanych jest więcej
5.