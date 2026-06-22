Hity

tygodnia

32-letni ortopeda zarobił 3 mln zł brutto w rok
32-letni ortopeda zarobił 3 mln zł brutto w rok
3832
Lekarze od lat starają się JAK NAJBARDZIEJ ograniczyć prawa pokrewnym zawodom
Lekarze od lat starają się JAK NAJBARDZIEJ ograniczyć prawa pokrewnym zawodom
3815
Lekarze na zamkniętej grupie sprzeciwiają się ujawnieniu zarobków po PESEL
3149
Oświadczenie lekarza z Zawiercia
3073
Lekarz - człowiek bez wstydu
Lekarz - człowiek bez wstydu
2964

Powiązane tagi