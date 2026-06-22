Test Stroopa ujawnia granicę, której algorytmy nie przeskoczą
Prosty test Stroopa, który bez wysiłku przechodzi każdy zdrowy dorosły, obnaża fundamentalną lukę w architekturze najpotężniejszych modeli językowych przy dłuższych listach słów GPT-5 i Claude tracą kontakt z zadaniem niemal do zera.Nolanpl
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Komentarze (134)
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@Logytaze: XD no niezbyt. Czy bakterie są świadome? XD Bakterie odbierają i przetwarzają informacje, reagują na bodźce zewnętrzne takie jak światło czy sygnały chemiczne.
@Logytaze: Czyli czujka załączająca światło kiedy w jej zasięgu pojawi się człowiek bądź zwierzę jest istotą świadomą? Gdzie "tak się przyjęło?" XD
Napisać nazwę jakiegoś koloru w innym kolorze (np. napis "niebieski" czerwoną czcionką) i zapytać badanego, jakim kolorem jest zapisane to słowo.
@GabrielOcello: Wygląda jakbyś nie przeczytał na czym polegało badanie, wiec cytuję kluczowy fragment.
GPT-4o przy pięciu słowach osiąga solidne 91% trafności, ale przy czterdziestosłowowej liście spada do zaledwie 15%. Claude 3.5 Sonnet broni się dłużej, jednak na czterdziestu elementach również tąpnie do 24%. To nie są subtelne spadki, tylko utrata orientacji w zadaniu — algorytm wraca do odruchu czytania tekstu, jakby nigdy
Oba modele 100% skuteczności. Nawet nie chce mi się testować Opusa bo nie ma to
Edit: Chociaż wcale bym się nie zdziwił jakby rzeczone ej-aj już się nauczyło przechodzić ten test.
- Przetestowaliście nowe LLMy, czy starocie sprzed 2 lat?
- Starocie sprzed 2 lat.
Przypominam,
2. Jakie korzyści da naprawienie tego?
3. To że dzisiaj to nie działa, to nie rozumiem dlaczego algorytmy tego nie "przeskoczą"? Jaka jest podstawia do stwierdzenia tego? Dlaczego tak odważne stwierdzenie, w momencie gdzie LLMy są z nami od paru lat, a już zdominowały świat?
Jakieś wyliczenia matematyczne że to jest niemożliwe czy cuś?
A przed automobilem musi biegnąć człowiek z czerwoną chorągiewką, a w nocy z latarnią...
Było sprawdzić jeszcze starsze modele AI, ciekawe co by wyszło. xD