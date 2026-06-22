1. Dlaczego AI ma być na wzór człowieka? Warto analizować bardziej inne metody myślenia niż człowiek.

2. Jakie korzyści da naprawienie tego?

3. To że dzisiaj to nie działa, to nie rozumiem dlaczego algorytmy tego nie "przeskoczą"? Jaka jest podstawia do stwierdzenia tego? Dlaczego tak odważne stwierdzenie, w momencie gdzie LLMy są z nami od paru lat, a już zdominowały świat?

Jakieś wyliczenia matematyczne że to jest niemożliwe czy cuś?