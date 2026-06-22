Dyrektor szpitala w Tarnowie: Zahamowanie wzrostu wynagrodzeń jest konieczne
Po aferze związanej z zarobkami młodego lekarza Dawida Kacprzyka ze Szpitala Południowego w Warszawie rozgorzała dyskusjPIAN--A_A--KTYWNA
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Po aferze związanej z zarobkami młodego lekarza Dawida Kacprzyka ze Szpitala Południowego w Warszawie rozgorzała dyskusjPIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (53)
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1 pensja = 1 supersamochód challenge poziom trudności lekarz POZ z pcimia małego
https://wykop.pl/link/7965635/oswiadczenie-lekarza-z-zawiercia
Oświadczenie lekarza z Zawiercia
Tylko skonczyloby sie jak w UK, czyli paracetamolem na wszystko
U nas jest lekomania i branie jakichś dziwnych stacków leków przy najprostszych infekcjach.
Najlepszym lekiem na infekcje wirusowe jest właśnie paracetamol, bo jest i przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, a jednoczesnie jest łagodny dla żołądka, i nie uzależnia.
Delikatnie mówiąc jest wiocha i wstyd na całą Europę, dzisiaj we Francuskiej TV przewinęli temat jak oni u siebie z tym też kiedyś walczyli.
Nazwali ich Mafią Lekarską
Jak nasi coś wymyślą to cierpiał będzie biedny a bogatemu włos z głowy nie spadnie ...
Hahaha, dobre. K---a, wystarczy zwykła lista obecności na papierze toaletowym.
Max 18-20k na miesiąc na uop dla specjalisty i max 10-12 dla lekarza bez specjalki.
Zarobki po 50k to moze dla garstki najlepszych chirurgów do których walą oknami i drzwiami pacjenci zza granicy.
A jak chcesz wiecej to se kup sprzetów za miliony sam wyposaż gabinet i se rób co chcesz jako przedsiębiorca.