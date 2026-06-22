U nas byle laryngolog ( z całym szacunkiem) zarabia tyle albo i więcej niz najlepsi chirurdzy za granicą.



Max 18-20k na miesiąc na uop dla specjalisty i max 10-12 dla lekarza bez specjalki.



Zarobki po 50k to moze dla garstki najlepszych chirurgów do których walą oknami i drzwiami pacjenci zza granicy.



A jak chcesz wiecej to se kup sprzetów za miliony sam wyposaż gabinet i se rób co chcesz jako przedsiębiorca.