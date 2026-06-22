Polska jako śmietnik Europy. 218 zarzutów za przemyt gaśnic
Włoski biznesmen przez 21 miesięcy przywoził do Polski używane gaśnice z Włoch, Norwegii i Chorwacji, łącznie niemal 3 tysiące ton niebezpiecznych odpadów. Grozi mu od roku do dziesięciu lat więzienia i utrata majątku wartego pół miliona złotych.real_scoria
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Komentarze (11)
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@sylwke3100: chyba że się je zregeneruje?
25 lat więzienia lub 100zł grzywny
Biznesmen? Raczej członek włoskiej mafii.