Lekarza ze Szpitala Południowego ujawnili swoje pensje! Szokujące zestawienie
Zarobki lekarzy w 2026 roku stały się tematem ogólnopolskiej debaty po aferze w Szpitalu Południowym. Ujawnione przelewyPIAN--A_A--KTYWNA
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Zarobki lekarzy w 2026 roku stały się tematem ogólnopolskiej debaty po aferze w Szpitalu Południowym. Ujawnione przelewyPIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (25)
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Takze to 8ch pokazywanie pasków planowych można między bajki włożyć jak u górników czy nauczycieli
@761761761: Dokładnie. Tylko PIT albo oświadczenie majątkowe pod rygorem kary w przypadku kłamstwa.
Tak było nie zmyślam
@marpic: jak nie? Inni lekarze ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@yousouyou: nie, to przesada
Ale rejestr czasu pracy - to juz jak najbardziej
Komentarz usunięty przez autora