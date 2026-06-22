I co? I nic! Społeczeństwo zapłaci. Najlepsze jest to że kasę łykają taką że głowa mała, ale odpowiedzialność praktycznie zerowa. Zmarł, no cóż tak musiało być. Nikt nie weryfikuje procesu leczenia, nikt nie sprawdza wyrywkowo tego co dan lekarz robił. Zero kontroli czynności, czasu pracy, zero odpowiedzialności. Na dodatek Izby Lekarskie obsadzone kolesiami. Tak się żyje na tej wsi.