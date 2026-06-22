Hity

tygodnia

32-letni ortopeda zarobił 3 mln zł brutto w rok
32-letni ortopeda zarobił 3 mln zł brutto w rok
3804
Lekarze od lat starają się JAK NAJBARDZIEJ ograniczyć prawa pokrewnym zawodom
Lekarze od lat starają się JAK NAJBARDZIEJ ograniczyć prawa pokrewnym zawodom
3138
Lekarze na zamkniętej grupie sprzeciwiają się ujawnieniu zarobków po PESEL
3129
Oświadczenie lekarza z Zawiercia
3032
Lekarz - człowiek bez wstydu
Lekarz - człowiek bez wstydu
2941

Powiązane tagi