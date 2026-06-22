Niemal 300 tys. zł kary dla kolejnego szpitala w Warszawie
Chorzy kierowani na oddział z przyszpitalnej poradni otrzymują odległe terminy przyjęcia. Natomiast pacjenci ze skierowaniami z prywatnego gabinetu jednego z lekarzy są czasami przyjmowani z dnia na dzień.PIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (27)
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Karane powinny byc osoby z tym zwiazane z nie szpital
Albo ktoś w łapę dostał, albo konowały bronią siebie nawzajem. Przecież skierowania są w systemie. To wystarczy potwierdzić czy rzeczywiście była nieoficjalna kolejka istniała.
A kara powinna dotyczyć lekarzy lub osób odpowiedzialnych,
Bardzo możliwe, łapówkarstwo w środowisku lekarskim niestety nadal ma się dobrze.
Coś mi się wydaje, że nie ma ani jednej placówki, która by w ten sposób nie funkcjonowała xD
I to od lat