W piśmie podkreślili, że chorzy kierowani na oddział z przyszpitalnej poradni otrzymują odległe terminy przyjęcia. Natomiast pacjenci ze skierowaniami z prywatnego gabinetu jednego z lekarzy są czasami przyjmowani z dnia na dzień.

Tego faktu nie była jednak w stanie potwierdzić kontrola NFZ.

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Albo ktoś w łapę dostał, albo konowały bronią siebie nawzajem. Przecież skierowania są w systemie. To wystarczy potwierdzić czy rzeczywiście była nieoficjalna kolejka istniała.A kara powinna dotyczyć lekarzy lub osób odpowiedzialnych,