Kolejny lekarz milioner - Krapkowice i 1,49 MLN PLN
Kolejny lekarz milioner. Lekarz, radna powiatu Krapkowice Łączny dochod z działalności lekarskiej w 2025 - 1,49 MLN PLNkrolkolow
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Kolejny lekarz milioner. Lekarz, radna powiatu Krapkowice Łączny dochod z działalności lekarskiej w 2025 - 1,49 MLN PLNkrolkolow
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Komentarze (48)
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@fiaslnfilrangve: To są zarobki za 2025. Za ten rok 2026 będą kosmiczne.
@HlHl: lekarze xd