Hity

tygodnia

32-letni ortopeda zarobił 3 mln zł brutto w rok
32-letni ortopeda zarobił 3 mln zł brutto w rok
3806
Lekarze od lat starają się JAK NAJBARDZIEJ ograniczyć prawa pokrewnym zawodom
Lekarze od lat starają się JAK NAJBARDZIEJ ograniczyć prawa pokrewnym zawodom
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Lekarze na zamkniętej grupie sprzeciwiają się ujawnieniu zarobków po PESEL
3130
Oświadczenie lekarza z Zawiercia
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Lekarz - człowiek bez wstydu
Lekarz - człowiek bez wstydu
2941

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