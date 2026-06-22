Polskie kopalnie pójdą za bezcen. Były miliardy zysków; jest bankructwo
Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej ostrzegli przed nieuchronną upadłością spółki w nietypowym manifeście. Konflikt interesów, zarzuty o rażące zaniechania i widmo przejęcia strategicznych aktywów przez obcy kapitał. To nie kolejny rutynowy spór płacowy, ale otwarta walka o przetrwanie kluczoFXMAG
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Komentarze (77)
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@ragnarok-asgartus: coś poedzioł
A jak przejmie to państwo, to za każdym razem jak tylko cena węgla wzrośnie i kopalnia zacznie się opłacać, to będzie można strajkować i rządać dzielenia się zyskami z załogą.
Jak widać Goldman już się powoli przymierza do przejęcia spółki ( ͡° ͜ʖ ͡°)
I dalej można przestać czytać.
Gdyż JSW chciało aby rząd dosypał im 10 mld pln w obligacjach.
P.S. Pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) mogą skorzystać z rządowego pakietu osłonowego obejmującego jednorazowe odprawy w wysokości 170 tys. zł netto lub przejść na urlopy górnicze płatne na poziomie 80% wynagrodzenia. Pakiet jest w pełni finansowany z budżetu państwa
Zwykły Kowalski po utracie pracy może liczyć na maks. 3 miesiące odprawy, a później śmieszny zasiłek z PUP. Tu święte krowy nie dość, że dostaną kosmiczną odprawę, to jeszcze przez lata będą
@new-object: Oczywiście, że były zyski dawno temu ale z powodów technicznych się skończyły - to co było tanie do wydobycia to zostało wyskrobane (w całe EU), teraz już nie ma u nas taniego węgla. W Australii węgiel kamienny wydobywa się metodą odkrywkową, nie trzeba utrzymywać drogich kopalń głębinowych.
Zostało trochę