Związkowcy doprowadzają do upadłości JSW i teraz olabola, gorzej mają akcjonariusze co kupili akcje po 125 PLN, bo jak spółka zarabiała to związkowcy powiedzieli. że oni zarobili i im się należy więc spółka wypłaciła premie dla pracowników a nie dywidendy dla udziałowców.