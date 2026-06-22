Termin minął, a Polska nadal nie wdrożyła unijnych przepisów, mimo, że była do tego zobligowana. Prace nad zmianami utknęły i póki co nie widać na horyzoncie, aby sytuacja miała się zmienić. Przez to, co się wydarzyło konsumenci zostali pozbawieni ochrony, jaką miały dawać nowe przepisy, a Polska na