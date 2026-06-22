Urzędnicy zaspali, Polsce grożą kary z TSUE. Prawo dot. zakupów online zablokowa
Termin minął, a Polska nadal nie wdrożyła unijnych przepisów, mimo, że była do tego zobligowana. Prace nad zmianami utknęły i póki co nie widać na horyzoncie, aby sytuacja miała się zmienić. Przez to, co się wydarzyło konsumenci zostali pozbawieni ochrony, jaką miały dawać nowe przepisy, a Polska naFXMAG
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Komentarze (9)
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Nawet najgłupsze AI nie popełnia tego błędu. Tu nie stawia się przecinka przed 'że".
Rzekłbym, że jest to błąd tak samo głupi, jak każdy inny, ale nie mogę, bo prawdopodobnie popełniłbym błąd interpunkcyjny. Tego zaś wołałbym uniknąć, mimo że nie poświęcam większości spędzanego tu czasu na bredzenie o interpunkcji (a w zasadzie: o kilku procentach usterek związanych z użyciem przecinka, czyli o jakimś promilu zagadnień interpunkcyjnych).
Niektórzy z dyżurnych edukatorów zresztą lubują się we wklejaniu tu jakichś