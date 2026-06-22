Hity

tygodnia

32-letni ortopeda zarobił 3 mln zł brutto w rok
32-letni ortopeda zarobił 3 mln zł brutto w rok
3823
Lekarze od lat starają się JAK NAJBARDZIEJ ograniczyć prawa pokrewnym zawodom
Lekarze od lat starają się JAK NAJBARDZIEJ ograniczyć prawa pokrewnym zawodom
3771
Lekarze na zamkniętej grupie sprzeciwiają się ujawnieniu zarobków po PESEL
3141
Oświadczenie lekarza z Zawiercia
3062
Lekarz - człowiek bez wstydu
Lekarz - człowiek bez wstydu
2953

Powiązane tagi