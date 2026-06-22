Łukasz ocalił 17 osób z płomieni. Teraz potrzebuje pomocy.
Nie wahał się. Wskoczył do budynku i pomógł uratować 17 osób. Być może uratował im życie, być może zdrowie - mówił kpr. Mateusz. Ratowanie innych pan Łukasz przypłacił własnym zdrowiem. W wyniku silnego niedotlenienia doszło do poważnego uszkodzenia mózgu.Bill_Bohater_Galaktyki
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Komentarze (16)
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Czemu niby tego nie pokrywa ubezpieczanie?
Czemu jego koledzy policjanci i uratowane rodziny się nie składają jak czegoś potrzebuje?
A skoro nie pokrywa i potrzebuje pilnie pieniędzy to czemu koledzy po fachu się nie złożą?
@cloudshark: Które zdjęcie?