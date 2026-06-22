Człowiek wykazał się niewyobrażalnym poziomem poświęcenia, najwyższą formą bohaterstwa, Jeśli ktoś widział pożar z bliska, zdaje sobie sprawę, że to nie jest tyllko temperatura i płomienie i nie kwestia przeżyje, lub zgine. Wchodząc tam i wdychając żrący dym, musiał zdawać sobie sprawę, że bedzie za to płacił do konca życia. Wstyd dla państwa, że człowiekowi, który w taki sposób traci zdrowie, na służbie, nie jest zapewniona godna, dozywotnia opieka.