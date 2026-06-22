Hity

tygodnia

Krajowy System Ewidencji Czasu Pracy Lekarzy - Ustawa Kacprzykowa
Krajowy System Ewidencji Czasu Pracy Lekarzy - Ustawa Kacprzykowa
4784
32-letni ortopeda zarobił 3 mln zł brutto w rok
32-letni ortopeda zarobił 3 mln zł brutto w rok
3783
Lekarze na zamkniętej grupie sprzeciwiają się ujawnieniu zarobków po PESEL
3110
Lekarz - człowiek bez wstydu
Lekarz - człowiek bez wstydu
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Oświadczenie lekarza z Zawiercia
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