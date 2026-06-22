285 restauracji w Polsce dolicza obowiązkowy serwis do rachunku - MAPA
Użytkownicy zgłosili 285 restauracji z 46 miast. 84% nalicza równe 10%, część serwis już od jednej osoby (czyli też za samotny obiad), a 33 lokale w ogóle nie uprzedzają - dowiadujesz się z paragonu. W skrajnych przypadkach serwis za rozmowę po angielsku albo doliczony przy 6-miesięcznym dziecku.miejscownikpl
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Komentarze (47)
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@real_scoria: potrzebne źródło.
Ktoś powie, że dostawaliśmy bo lokal liczył na napiwki.