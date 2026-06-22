To jest tak absurdalne. Czy "serwis" to nie jest po prostu obsługa? Jaka jest alternatywa? Że samemu sobie wezmą talerze i nałożą jedzenie czy nie ma alternatyw i to po prostu haracz? I na bank kasa za serwis nie trafia do obsługi bo wątpię żeby w restauracji grupa 10 osób zostawiła mniej kasy niż 1500zl, w dużych miastach przy jakimś turystycznym miejscu by się okazało że kelnerzy zarabiają po 20-30 tys