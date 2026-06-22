Wipler odwiedził prezesa Zondy w Monako. Tydzień później bronił giełdy w Sejmie
W lipcu 2025 roku poseł Przemysław Wipler i jego wieloletni wspólnik Michał Krzymowski odwiedzili w Monako prezesa Zondaaiksto
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W lipcu 2025 roku poseł Przemysław Wipler i jego wieloletni wspólnik Michał Krzymowski odwiedzili w Monako prezesa Zondaaiksto
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Komentarze (40)
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Taka alternatywa jak memcen który mówi, że pracodawcy mało płacą pracownikom bo przez podatki nie mają pieniędzy. No tylko on jakoś ma kupę forsy a mimo to nowym pracownikom oferował
Niezbyt rozumiem głównego motywu całej tej afery. Pobieżnie wychodzi, że afera jest o płatny lobbing, no ale jaki ma to sens, u człowieka, który
@Serghio: widocznie Wipler uznał, że małą łyżeczką też się można najeść, a i ryzyko zadławienia się mniejsze.
HA tfu!
@FrasierCrane: Przecież to nie Mentzen zatrudnił Wiplera, a Wipler Mentzena :D
Chociaż uważam ze ta zonda krypto to najmniejszy wałek. Bo jednak nikt nie kazał ci tam inwestować.
Zaś wszystkie wały na państwowych pieniądzach to jest temat do eskalacji.