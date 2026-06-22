to chyba właśnie wipler i jego machlojki przesądziły o mojej utracie poparcia dla konfy te lata temu. Gość jest strasznie śliski a potem sobie zdałem sprawę, że był od początku. A niby taka wielka alternatywa dla "złodziei z rządu" aha tak tak.



Taka alternatywa jak memcen który mówi, że pracodawcy mało płacą pracownikom bo przez podatki nie mają pieniędzy. No tylko on jakoś ma kupę forsy a mimo to nowym pracownikom oferował Pokaż całość