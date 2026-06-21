Płacisz 600 zł fryzjerowi, by ten obrażał cię na swoim TikToku. To nowa plaga, z
Coraz więcej salonów fryzjerskich i kosmetycznych traktuje fotel klienta jak plan zdjęciowy, a samego klienta jak rekwizstarnak
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Coraz więcej salonów fryzjerskich i kosmetycznych traktuje fotel klienta jak plan zdjęciowy, a samego klienta jak rekwizstarnak
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Komentarze (102)
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Ja chodzę do zwykłej fryzjerki, w fachu pewnie od 30 lat. Płacę 50 zł (i tak niemało, moim zdaniem) i zawsze jestem zadowolony. A nie noszę fryzury na polskiego zakolaka - 5
No nie bardzo ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Jakbym coś miał podpisywać u fryzjera, to chyba bym mu parsknął i zapluł lustro ze śmiechu.
Mój były fryzjer zaczął gwiazdorzyć, podniósł cene, że wizyta u niego to jest "experience" a strzyżenie jest w pakiecie z doświadczeniem.
Wizyty zaczęły się przeciągać, zaczął kawę serwować.
To byla moja ostatnia wizyta, znajomi tez dali sobie spokój.
@LukasUK: lepszego komentarza tu nie będzie.
Nic tylko wziąć popcorn i patrzeć jak społeczeństwo z dnia na dzień debilnieje i robi z siebie coraz większych kretynów w internecie.
Clown world.
@justBrowsin: Co do c---a? Ciężko Ci odmówić złożenia swojego podpisu "pod presją"? ×D Przecież właśnie presja jest podstawowym red flagiem jeżeli chodzi o składanie gdziekolwiek swojego podpisu ×D
Wycofanie zgody to nie to samo co jej nie udzielenie. Ogromna różnica.
czekamy na efekty, ja ci powiedziałem jak to wygląda, teraz twoja kolej ( ͡° ͜ʖ ͡°)
lol
no nie bardzo
Nie bo nie
albo