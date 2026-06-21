Spadek umiejętności po wprowadzeniu AI- badanie
[EN] Badanie pokazujące spadek umiejętności diagnostycznych lekarzy wykonujących endoskopię po wprowadzaniu AI (analiza zdjęć). W powiązanych link do LancelotTo_ja_moze_pozamiatam
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Komentarze (48)
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Wprowadzenie języków wyższego poziomu i skryptowych spowodowało, że programiści zaczęli zapominać asemblera ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Z tym, że języki i frameworki wciąż pozwalały pisać kod, cierpiała tylko mniej lub bardziej wydajność. A programiści dobrze rozumieli to, co piszą (nie dotyczy Hindusów :P) i mogli to bez problemu zmodyfikować.
Kiedy powstanie pierwsze prawdziwe AI, czyli nowa forma życia i będzie sterować jakimiś robotami/maszynami zdalnie wtedy ludzkość nie będzie potrzebna ;p
Poza tym AI, które będzie lepsze od lekarzy akurat jest potrzebne, po pierwsze lekarze dużo kosztują jak ostatnio widać, pod drugie są słabsi niż AI mimo
Trzeba edukować ludzi o owocach stosowania technologii, zarówno tych dobrych
AI może faktycznie być świetnym rozszerzeniem możliwości zwykłego człowieka, jednak jak firmy będą priorytetyzowały zrobienie zadania szybko, nad zrobienie zadania dobrze, to ludzie po prostu zaprzestaną w dużym stopniu myślenia w pracy. Już sam to niestety zauważam w swoim miejscu pracy.
Problem pojawi się wtedy, gdy firma europejska, ta bezmyślna zacznie konkurować z myślącą firmą chińską
To całkowicie normalne, że wyręczani technologia zatracamy umiejętności które nie są używane i potrzebne.
@dziacha: Czyli według Ciebie, samodzielne myślenie i rozwiązywanie problemów są zbędnymi umiejętnościami? Aż mi się przypomniała fantastyczna animacja WALLE, gdzie ludzie nie musieli już się poruszać i do czego to doprowadziło XD
@dziacha: Każdy? Codziennie podejmujemy dziesiątki decyzji i nad każdą trzeba pomyśleć. Owszem, waga ich może być różna, ale fakt pozostaje faktem ¯\(ツ)/¯ Gdyby było inaczej, codziennie wchodziłbyś w g---o na chodniku, zamiast je omijać ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
@chmiels: I to jest zasadnicze pytanie. Bo czy wypatrzy lekarz swoimi oczami, czy AI algorytmem jest zupełnie bez znaczenia dopóki badanie daje wiarygodny wynik.