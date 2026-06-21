Żadna technologia nie jest zła lub dobra "z natury". Wszystko zależy od tego, jak człowiek będzie się nią posługiwał i co będzie z nią robić. Tak, AI potrafi ogłupiać i otępiać, podobnie jak bezmyślne wielogodzinne oglądanie telewizji czy scrollowanie zamiast czytania. Czy AI to narzędzie, które może pomagać i optymalizować zadania, doprowadzając do zredukowania czasu poświęcanego na mechaniczne, powtarzalne czynności? Tak, owszem.



Trzeba edukować ludzi o owocach stosowania technologii, zarówno tych dobrych Pokaż całość