70% botów na FB ma się świetnie, ale profil zmarłej malarki musieli uwalić......
Dokładnie dzisiaj, w dzień 80. rocznicy urodzin mojej Mamy, Bożeny Nawki-Kunysz (wybitnej polsko-serbołużyckiej malarki i ilustratorki), algorytmy Mety zablokowały jej profil służący od 5 lat jako wirtualna galeria pamięci. Ponad 500 unikalnych dzieł sztuki nikomu 5 lat nie przeszkadzało..do dziśGalileo33
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Komentarze (1)
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Do: Mark Zuckerberg, Meta Headquarters Od: Marek Kunysz (Wika Gali33) Data: 20 czerwca 2026
Jak ty sobie to wyobrażasz, Zuckerberg? Jak ten twój chory, ślepy, zautomatyzowany system ma czelność żądać ode mnie dokumentów tożsamości mojej zmarłej matki?
Moja matka, Božena Nawka-Kunysz, wybitna europejska artystka, zmarła w 2000 roku. Dzisiaj, 20 czerwca 2026 roku, przypada jej 80. rocznica urodzin. Przez 5 lat jej profil