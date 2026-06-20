Hity

tygodnia

Krajowy System Ewidencji Czasu Pracy Lekarzy - Ustawa Kacprzykowa
Krajowy System Ewidencji Czasu Pracy Lekarzy - Ustawa Kacprzykowa
4666
32-letni ortopeda zarobił 3 mln zł brutto w rok
32-letni ortopeda zarobił 3 mln zł brutto w rok
3724
Lekarze na zamkniętej grupie sprzeciwiają się ujawnieniu zarobków po PESEL
3056
Słupski hematolog zarobił 1 334 692 zł w rok
2936
Lekarz - człowiek bez wstydu
Lekarz - człowiek bez wstydu
2850

Powiązane tagi