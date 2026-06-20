List osobisty do Marka Zuckerberga: Szczyt cyfrowego debilizmu i bezczeszczenia pamięci zmarłych

Do: Mark Zuckerberg, Meta Headquarters Od: Marek Kunysz (Wika Gali33) Data: 20 czerwca 2026



Jak ty sobie to wyobrażasz, Zuckerberg? Jak ten twój chory, ślepy, zautomatyzowany system ma czelność żądać ode mnie dokumentów tożsamości mojej zmarłej matki?



Moja matka, Božena Nawka-Kunysz, wybitna europejska artystka, zmarła w 2000 roku. Dzisiaj, 20 czerwca 2026 roku, przypada jej 80. rocznica urodzin. Przez 5 lat jej profil Pokaż całość