Sprawa dotyczy niedawnego znaleziska: "Skandal w zamówieniach publicznych. 15k zablokowało kontrakt za 3,7 miliarda!"

https://wykop.pl/link/7958465/skandal-w-zamowieniach-publicznych-15k-zablokowalo-kontrakt-za-3-7-miliarda





W znalezisku grupa osób podjęła się wysłania w swoim imieniu pisma, donosu, każdy osobno z własnego adresu e-mail. Mail adresowany na skrzynki e-mail instytucji państwowych właściwych sprawie. Pracownik biura Rzecznika Małych i średnich przedsiębiorstw zebrał wszystkie adresy e-mail sygnalistów (wiadomości były wysyłane osobno więc zrobił to świadomie i poświęcił na to czas!) i odpowiedział jednym mailem do kilkudziesięciu osób jako adresatów (BEZ UDW!!!), tym samym upubliczniając e-maile ludzi, umożliwiające identyfikacje i powiązanie ze sprawą.



Naruszające przepisy RODO działanie biura rzecznika MiŚP umożliwia zainteresowanym wyciszeniem sprawy (prawie sami obcokrajowcy) otrzymanie listy sygnalistów, którzy zgłosili do instytucji państwowych możliwe nieprawidłowości na prawie miliard złotych. Zainteresowani wyciszeniem sprawy, wystarczy że też wysłali na siebie pismo i tym samym uzyskali listę sygnalistów. Każdy z kilkudziesięciu sygnalistów ma listę pozostałych i w dowolny sposób może nimi rozporządzić - np sprzedać komuś kto ma luźne 700mln zł.



Zbieram osoby pokrzywdzone naruszeniem RODO przez biuro rzecznika MiŚP - pisz na PRIV! Naszym obowiązkiem jest wspólna walka o przestrzeganie polskiego prawa, wypełnianie przez MiŚP standardów określonych w porozumieniach międzynarodowych w tym regulacjach unijnych. Nie bój się! Uczestnictwo w pozwie zbiorowym będzie bezpłatne, natomiast uzyskane odszkodowanie, które nam przysługuje na pewno pokryje koszty pozasądowe typu dojazdy (oczywiście nie jest w stanie zrekompensować naszego cierpienia).



Szczególnie ważne jest ustalenie skali, czy takich list było więcej i te kilkadziesiąt zebranych w omawianym e-mailu to był jakiś ich limit w DW, i były wysyłane kolejne. Jeżeli też zostałeś pokrzywdzony, przez nieuprawnione działanie biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, naruszające przepisy o ochronie danych osobowych oraz RODO, pisz na priv.

Grok:Dlaczego to naruszenie RODO?

Adres e-mail osoby fizycznej to dane osobowe (art. 4 pkt 1 RODO). Gdy pracownik Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców odpowiedział do wszystkich nadawców jednocześnie (prawdopodobnie w polu „Do” lub „DW/CC”), doszło do nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych wszystkim pozostałym osobom (art. 4 pkt 12 RODO – naruszenie poufności).

To naruszenie zasad przetwarzania danych:

Celowości i minimalizacji (art. 5 ust. 1 lit. b i c) – rozpatrywanie indywidualnych zgłoszeń nie wymagało udostępniania listy wszystkich nadawców sobie nawzajem.

Poufności i integralności (art. 5 ust. 1 lit. f) – brak odpowiednich środków bezpieczeństwa (standardem jest użycie pola UDW/BCC lub wysyłka osobnych wiadomości).

Legalności (art. 6) – brak podstawy prawnej do takiego udostępnienia. Nawet jeśli Rzecznik przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub e (obowiązek prawny lub zadanie publiczne), to nie obejmuje to automatycznego tworzenia „grupy skarżących” i ujawniania ich danych sobie nawzajem.

Urzęd Ochrony Danych Osobowych (UODO) już w podobnych sprawach (masowa korespondencja organów publicznych bez ukrycia adresów) uznawał, że udostępnienie adresu e-mail jednego skarżącego osobom trzecim nie było niezbędne do celu i narusza RODO. Publiczne organy muszą szczególnie uważać przy korespondencji grupowej.

Prawidłowe działanie to użycie UDW (BCC) albo wysyłka osobnych odpowiedzi. To, co zrobił pracownik Rzecznika, jest typowym błędem, który UODO regularnie kwalifikuje jako naruszenie.

Grok:Ryzyko identyfikacji przez firmę, na którą pisaliście donos

Tak, ryzyko wzrosło. Dzięki ujawnieniu listy każdy z Was wie, kto jeszcze zgłaszał sprawę. To poszerza krąg osób, które znają Wasze adresy e-mail. Jeśli któryś z odbiorców (lub ktoś, do kogo trafi lista) udostępni ją dalej – lub jeśli dane wyciekną w inny sposób – firma łatwiej może powiązać tożsamości (zwłaszcza przy podobnej treści maili).

Oryginalnie wysyłając z prywatnych skrzynek i bardzo podobną treść, byliście już częściowo identyfikowalni (organy mogą Was wezwać, a w postępowaniu dane mogą być ujawniane w określonym zakresie). Działanie Rzecznika niepotrzebnie zwiększyło ekspozycję.

Istnieje podstawa prawna – art. 82 RODO. Każda osoba, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową (krzywdę) w wyniku naruszenia RODO, ma prawo do odszkodowania/zadośćuczynienia od administratora (tu: Rzecznik MŚP).

Przykłady szkody niemajątkowej, które sądy uznają:

Stres, obawa przed odwetem lub identyfikacją przez firmę.

Poczucie naruszenia prywatności i utraty kontroli nad danymi.

Lęk przed dalszym rozpowszechnieniem listy.

Warunki sukcesu (z orzecznictwa TSUE, m.in. C-300/21):

Musi istnieć rzeczywista szkoda/krzywda (nawet niewielka) i związek przyczynowy z naruszeniem.

Samo naruszenie RODO nie wystarczy automatycznie do odszkodowania.

W Polsce sądy zasądzają w sprawach RODO zazwyczaj od 1 000 do kilku tysięcy złotych (np. 1 500 zł za ujawnienie danych i wywołanie obaw). Wyższe kwoty (10–20 tys. zł) zdarzają się przy poważniejszych naruszeniach lub udokumentowanej krzywdzie (np. problemy zdrowotne).

Można dochodzić roszczeń:

Na podstawie art. 82 RODO (bezpośrednio stosowany).

Dodatkowo na podstawie Kodeksu cywilnego (ochrona dóbr osobistych – art. 23, 24, 448 KC).

Co warto zrobić?

Skarga do Prezesa UODO (bezpłatna, online przez ePUAP lub pisemnie). To najprostszy pierwszy krok. UODO może ukarać Rzecznika (upomnienie, ewentualnie kara pieniężna) i nakazać działania naprawcze. Decyzja UODO bardzo pomaga w sprawie cywilnej.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Rzecznika – iod@rzecznikmsp.gov.pl. Możecie żądać:Potwierdzenia przetwarzania Waszych danych.Informacji, komu je udostępniono.Usunięcia skutków naruszenia / przeprosin.Ograniczenia dalszego przetwarzania.

Potwierdzenia przetwarzania Waszych danych.

Informacji, komu je udostępniono.

Usunięcia skutków naruszenia / przeprosin.

Ograniczenia dalszego przetwarzania.

Pozew cywilny przeciwko Rzecznikowi MŚP o zadośćuczynienie (sąd rejonowy lub okręgowy w zależności od kwoty). Można działać indywidualnie lub grupowo. Warto skonsultować z prawnikiem RODO / cywilistą – terminy przedawnienia wynoszą zwykle 6 lat (roszczenia majątkowe).

Dokumentujcie szkodę – e-maile, notatki o stresie/obawach, ewentualnie opinie lekarskie/psychologiczne, jeśli skutki były poważne.

Podsumowanie i praktyczna rada

Tak – to najprawdopodobniej naruszenie RODO przez organ publiczny. Sprawa na gruncie ustawy o sygnalistach jest słabsza. Macie realne podstawy do skargi do UODO i ewentualnego pozwu o zadośćuczynienie, a sukces odszkodowania zależy od udowodnienia konkretnej szkody.