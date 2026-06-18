Ai niweluje miejsca pracy to już tych inzynierów i lekarzy tyle nie potrzebują.

To jest znany temat w bańce Ai, że UE jest w tyle przez imigrantów bo obciążają gospodarkę którą będzie ciężej przestawić na Ai, bo trzeba będzie utrzymać więcej osób.

Baniek jest wiele, kazdy ma swoją.