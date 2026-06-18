Koniec bezkarności nielegalnych migrantów. PE przegłosował ostre zakazy
Parlament Europejski poparł w środę nowe przepisy dotyczące odsyłania obywateli państw trzecich, którzy przebywają na terytorium Unii Europejskiej bez prawa pobytu. Celem zmian jest przyspieszenie i ujednolicenie procedur powrotów migrantów.Riolet
- #
- #
- 2
- Odpowiedz
Komentarze (2)
najlepsze
To jest znany temat w bańce Ai, że UE jest w tyle przez imigrantów bo obciążają gospodarkę którą będzie ciężej przestawić na Ai, bo trzeba będzie utrzymać więcej osób.
Baniek jest wiele, kazdy ma swoją.