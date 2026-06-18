Lekarzy za dużo czy za mało? Lobby nie umie zdecydować
Nie można zakazać lekarzom pracy na kontraktach, bo gdyby każdy lekarz pracował na etacie tylko w jednym miejscu, system by runął z braku lekarzy twierdzą samorządy lekarskie. A jednocześnie alarmują, że Polska kształci za dużo lekarzy i zmarnujemy na ich edukację 15 mld złtomasztomasz1234
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Komentarze (5)
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@moll: dokładnie taki był kontekst moich słów i wklejonego obrazka ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Gdy trzeba zwiększać ilość miejsc na studiach i na specjalizacjach - łolaboga, lekarzy jest za dużo, zaraz nas zaleje lekarzami, zaraz będzie lekarz w każdym domu!
Gdy chcą kasować możliwość pracy w kilku miejscach jednocześnie albo zaproponować realne stawki - łolaboga, lekarzy jest za mało, kto was będzie leczył, poumiera ta bolandia!!!
Dwójmyślenie typowe dla organizacji kastowej, mocno dbającej o swoją odrębność i ograniczenie liczebności - tak, aby społeczeństwo