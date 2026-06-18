Jest za mało by stawki zostały urealnione, a nie możemy kształcić za dużo, bo jeszcze by się to stało. Czego nie rozumiesz? Kto by nie chciał móc dorabiać bez żadnych ograniczeń. W dzień, w nocy, jak wolisz. Sytuacja ulegnie unormowaniu dopiero wtedy, gdy szeregowi specjaliści będą mieli normalne rekrutacje, a szpital będzie mógł wybrać sobie odpowiadającego mu kandydata, zamiast być jego zakładnikiem.