Cały zarząd warszawskiego Szpitala Południowego został odwołany.
Cały zarząd warszawskiego Szpitala Południowego został odwołany - przekazał w czwartek prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Decyzja zapadła na wniosek włodarza miasta.ocynkowanyodpornynahejt
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Komentarze (104)
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KO kradnie ale przynajmniej wyciągają konsekwencje wobec tych którzy dali się na kradzieży złapać.
Dwa różne podejścia do polityki.
@Chris_Karczynski: KO też się dzieliło.
To co teraz robią to wymiana firanek w burdelu który zysków nie przynosi.
Ale uśmiechniętego polaka można zadowolić byle czym
I to nie ma znaczenia która partia, schemat jest jeden...
Na typie powinna siedzieć juz prokuratura, dokumentacja powinna być zajęta przez prokurature, a konta w banku zamrożone do czasu wyjaśnienia