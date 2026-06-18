Sędzia potrąciłą smiertelnie człowieka na przejściu dla pieszych
Ciekawe czy ją aresztują tak jak by zrobili z kimś spoza tej kasty. Pytanie retoryczne. Obstawiam, że dostanie mandat.sqorvel
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Ciekawe czy ją aresztują tak jak by zrobili z kimś spoza tej kasty. Pytanie retoryczne. Obstawiam, że dostanie mandat.sqorvel
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Komentarze (11)
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...
Zresztą martwemu człowiekowi nie można wręczyć mandatu... ¯\(ツ)/¯
Nie dostanie, bo zmarłemu nie można wlepiać mandatów.
jak dla mnie, to nastapila czynnosc biologiczna, mezczyzna zmarl ¯\(ツ)/¯
pekniecie w 3 miejscach?
Ze względu na straty moralne i konieczność leczenia traumy rodzina zmarłego musi zapłacić pokrzywdzonej 500k zł.
Zamykam sprawę.
btw, polskich sędziów uważam za oszustów, krętaczy, majtaczy, relatywistów i manipulatorów.