Gdzie jest feminizm teraz ?
Pani z Francji do wiezienia za myslenie ze mogla opowiedziec co jej sie stalo. Najwidoczniej prawda jest rasistowska i juz nie wolno mowic nawet prawdy.oink_oink
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Pani z Francji do wiezienia za myslenie ze mogla opowiedziec co jej sie stalo. Najwidoczniej prawda jest rasistowska i juz nie wolno mowic nawet prawdy.oink_oink
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Tam gdzie ma być. Feminizm to marksizm i wyznaje moralność sytuacyjną. Tu: aktualnie na agendzie ma globalizm, więc jakieś tam gwałcone kobiety - won precz.
Boże KOMUNIZM