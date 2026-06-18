SME - Secure Memory Encryption

Sprzętowe szyfrowanie pamięci, działające przez tablice stron. Wspierane przez wszystkie Ryzeny i EPYC, ale wymaga wsparcia systemu.



TSME - Transparent Secure Memory Encryption

Automatyczne szyfrowanie całej pamięci RAM jednym kluczem, generowanym przez AMD Secure Processor przy starcie. Działa bez udziału systemu. Po prostu szyfruje wszystko w locie.



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