AMD po cichu usuwa szyfrowanie pamięci z konsumenckich procesorów Ryzen
AMD oficjalnie nie podało powodu tej zmiany, ale dużo osób przypuszcza że to backdoor na zlecenie służb.fiaslnfilrangve
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AMD oficjalnie nie podało powodu tej zmiany, ale dużo osób przypuszcza że to backdoor na zlecenie służb.fiaslnfilrangve
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Sprzętowe szyfrowanie pamięci, działające przez tablice stron. Wspierane przez wszystkie Ryzeny i EPYC, ale wymaga wsparcia systemu.
TSME - Transparent Secure Memory Encryption
Automatyczne szyfrowanie całej pamięci RAM jednym kluczem, generowanym przez AMD Secure Processor przy starcie. Działa bez udziału systemu. Po prostu szyfruje wszystko w locie.
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