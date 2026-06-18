Afera akredytacyjna a nowe kierunki lekarskie. Lekarze domagają się weryfikacji
Nie będzie otwierania nowych kierunków lekarskich, a te które zostały już uruchomione będą podlegać kolejnym kontrolomMirasthrope
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Nie będzie otwierania nowych kierunków lekarskich, a te które zostały już uruchomione będą podlegać kolejnym kontrolomMirasthrope
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Komentarze (3)
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Kasta broni koryta.
Dajcie konkurencji wejsc na rynek, niech zaczna leczyc, zwlaszcza ze egzamin jest z bazy i dobrze wytrenowany szympans zdalby ten lekarski egzamin koncowy.
Porywaja sie na waadze a na waadze nic nie poradze. Waadza robi dobrze wyborca sie cieszy ze na papierze jest dobrze i wincyj studentow wincyj.
Ja mam inne przemyslenia. Czyzby akurat waadzy palilo sie pod miejscem gdzie plecy swa szlachetna nazwe traca i przed wyborami caly system mialby pasc..Bo to cale grillowanie teraz i narracja dobry car zli bojarzy i dorazne dzialania...i palenie glupa ze nic nie wiedzielismy....
No jakas przypadkowa koincydencja