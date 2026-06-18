wlasnie teraz sie wystawiaja, oni nie umia w polityczny marketing.

Kasta broni koryta.



Dajcie konkurencji wejsc na rynek, niech zaczna leczyc, zwlaszcza ze egzamin jest z bazy i dobrze wytrenowany szympans zdalby ten lekarski egzamin koncowy.



Porywaja sie na waadze a na waadze nic nie poradze. Waadza robi dobrze wyborca sie cieszy ze na papierze jest dobrze i wincyj studentow wincyj.