Gangi muzułmańskich gwałcicieli. "Działały za zgodą władz"
Najnowszy raport w Wielkiej Brytanii ujawnia przerażającą skalę gwałtów dokonywanych przez pakistańskie gangi muzułmanówNaMoment
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Najnowszy raport w Wielkiej Brytanii ujawnia przerażającą skalę gwałtów dokonywanych przez pakistańskie gangi muzułmanówNaMoment
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Komentarze (83)
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A góra zaciera rączki bo wie, że te podziały nic nie znaczą.
Myslę sobie, że prawdziwym rządzącym wszystko jedno kto akurat jest w parlamencie, byle dało się go przekupić i załatwić swoje interesy.
A że plebs sobie do oczu skacze - kogo to?
To mała cena za potencjał różnych sposobów myślenia, wrażliwości, puli genetycznej!