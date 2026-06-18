I tak wygląda ubogacenie kulturowe, zróżnicowanie. Wpuszcza się do Europy "ludzi" , którzy nie chcą się zintegrować, niszczą europejski naród i wszystko co z tym związane. Oni nie muszą niczego tolerować ani szanować nie ma u nich tolerancji a rasizm jest tylko w jedną stronę i wykorzystują go do własnej obrony