Pieszy został potrącony przez nastolatka na hulajnodze, a po miesiącu dostał man
Pieszy ma zawsze pierwszeństwo, zwłaszcza na chodniku? Chyba każdy z nas tak pomyśli. W ten sposób myślał także pan Robestarnak
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Pieszy ma zawsze pierwszeństwo, zwłaszcza na chodniku? Chyba każdy z nas tak pomyśli. W ten sposób myślał także pan Robestarnak
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Komentarze (7)
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https://autoblog.spidersweb.pl/najechanie-na-pieszego-na-chodniku-aleksandrow-kujawski
z tego co pamiętam, sąd pierwszej instancji zamienił mandat na naganę.
dobry, już go lubię. ale też współczuję spotkania kretyna na hulajnodze i kretynów w mundurze.
Bo jakby tata w policji to by pieszego skuli i na dołek posadzili za stwarzanie zagrożenia w ruchu lądowym