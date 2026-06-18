https://tvn24.pl/tvnwarszawa/ursynow/warszawa-dawid-kacprzyk-zwrocil-czesc-pieniedzy-szpitalowi-st9102396
Zaczyna się pseudo wybielanie pana Dawidka...
https://tvn24.pl/tvnwarszawa/ursynow/warszawa-dawid-kacprzyk-zwrocil-czesc-pieniedzy-szpitalowi-st9102396Bombardino-Crocodilo
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Komentarze (37)
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@Ghalard: Jak to co się robi? To zależy u kogo! Po podstawowe kryterium oceny czynu, dowodów i odpowiedzialności w państwie z dykty i u funkcjonariuszy z guano.
G@wno-sędziowie oddalają oskarżenie ustosunkowanych aferzystów pod pretekstem domniemania niewinności. Procedura kanalii w togach jest prosta:
- należy zrelatywizować każdy dowód argumentami rzetelnymi
Podejrzewam że te najbardziej ordynarne wały właśnie "wybielił", te z jakimś glejtem sobie zostawił.
Z drugiej strony - może nie miał już z czego więcej na szybko oddać? Panamerkę trzebaby zwrócić, trochę majątku sprzedać - to na szybko nie takie proste. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Skoro zwrócił to nie było tematu, może wracać do szpitala doić kasę.
@AlbertWesker: Tym czasem szpital...
@AlbertWesker: Oj taka drobna pomyłka na pół miliona kto by się tam czepiał. Ale weź policz w sklepie źle kajzerki albo pomyl rogalik maślany z nie maślanym. To wtedy oszustwo, przestępstwo i grozi surowa kara ¯\(ツ)/¯
https://archive.is/20250323160557/https://www.rp.pl/prawo-karne/art41985221-zle-skasowane-bulki-przy-kasie-w-lidlu-pomylka-czy-przestepstwo
@tellet: Uja wywalili. Zarząd poleciał - dwie osoby. Prezes i Vice. Rada nadzorcza nietknięta, a powinna polecieć cała.
Żałosne…