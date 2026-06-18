Przecież sprawa tego doktora, to tylko wierzchołek góry lodowej. Korupcja, złodziejstwo, nepotyzm to "normalność" w państwowej służbie zdrowia. Ale dotąd jak ktoś się wychylił i chciał pokazać patologie systemu, to natychmiast media go zaszczuwały, że "atakuje medyków". Gwarantuje wam, że jakby się przyjrzeć dyżurom lekarzy w innych szpitalach, to takie wałki wyjdą praktycznie wszędzie. Mam nadzieję, że teraz g---o wyleje się do tego stopnia, że politycy nie będą mieć już wyjścia, presja Pokaż całość