Dawid Kacprzyk zwrócił pieniądze szpitalowi. "Skorygował 33 faktury"
Dawid Kacprzyk zwrócił szpitalowi znaczną część wypłaconych mu środków poinformował stołeczny ratusz. Młody lekarz w 2025 roku zarobił 1,6 mln zł. Rada Nadzorcza jeszcze w czwartek podejmie decyzję o zmianach w zarządzie szpitala.kubaowo
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Komentarze (76)
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Teraz to
To przecież ludzie na stanowiskach dyrektorskich w dużych firmach nie bogacą się tak szybko.
Kosztami upomnienia obarczył mnie. XDDDDD
Czecia RP to dykta i patyki polepione g@wnem. Z bezczelnością urzędników i wszelkiej maści ludzi, którzy mogą więcej.
Bardzo dobrze, że skorygował. W ten sposób sypie się narracja, że to "drogo ale za ciężką pracę".
Tym ruchem PO poświęciła Kacprzyka i jednocześnie kitle. Musi iść w rozliczenia, nawet szczątkowe, i wyłapać ileś patologii, bo inaczej wyjdzie że tylko ich lekarz oszukiwał.
Niech PO i PiS sobie wzajemnie zlustruje lekarzy. XD
Następnie powinny zostać wydane zarzuty dla:
Dyrektorów za
1) Niedopełnienie obowiązków
Oddał niecałą jedną trzecią, a co z resztą? Czyli nie pracował codziennie 12h, a "tylko" 8h przez 365 dni? ( ͡° ʖ̯ ͡°)
Ale sprawa za bardzo się rozlała, więc sprawdzający muszą coś znaleźć. Inaczej wyjdzie, że są nieudolni. Afery w takim stanie nie da się zamieść całkowicie pod dywan.
Tam musiało być srogo wałów, bo