Nie ma odwrotu. Nowy 15% podatek w ryczałcie uderzy w przedsiębiorców w 2027
Od 2027 roku część przedsiębiorców i wynajmujących zapłaci nowy 15-proc. podatku. To więcej niż biedni lekarzeFlyinCat
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Od 2027 roku część przedsiębiorców i wynajmujących zapłaci nowy 15-proc. podatku. To więcej niż biedni lekarzeFlyinCat
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Komentarze (23)
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projekt jest w legislacji i jest to zaawansowany etap zakuty łbie
Trzeba skończyć z fikcyjnymi umowami B2B i osobami uciekającymi w JDG aby nie placic wysokich podatków.
A jak przy okazji dostanie sie programistom to jako "nie programista", na to poświęcenie jestem gotów.
Piękne to jest. Wykopków programiści znowu kręcą na siebie bata. Rozwalili sobie rynek gdy przez lata pod niebiosa wychwalali zawód i zachęcali ludzi do konkurowania z nimi na rynku pracy, a teraz zalatwia sobie większe
Akurat ja jestem na ryczałcie i jak Nawrocki tego nie zawetuje to będę płacił gigantyczne podatki. Więcej niż 80% ludzi w Polsce zarabia brutto.