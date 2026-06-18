Midjourney przechodzi od generowania obrazów kotów do skanera USG całego ciała
Skaner USG całego ciała bliski jakością MRI. Cel: tania, częsta profilaktyka zamiast drogich badań (oszczędności) i biblioteka skanów zasilająca medyczne modele AI. Znacznie szybszy od tradycyjnego (60 sekund) oraz prawie 10x tańszy od tradycyjnego rezonansu.Krzyzu83
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Komentarze (10)
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Jestem pewien ze producenci Urządzeń do tomografi i rezonansu już konsultują z prawnikami jak ten projekt udupić.
@Kismeth: oczywiście że będzie wymagać, ale wstępną diagnostyke można robić tanio i szybko i masowo. Nie trzeba będzie czekać na widzimi się lekarza. A do weryfikacji ten sprzęt co już jest wystarczy.
Do składania tych sygnałów można dopracować algorytmy i technikę i zwiększyć rozdzielczość ale to jest urządzenie które zmienia zupełnie postać rzeczy. A to czy Ty się z tym zgadzasz czy