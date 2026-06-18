Nawet 5,6 tys. lekarzy może zarabiać ponad 100 tys. zł a państwo tego nie widzi
Nie 560 lekarzy, lecz nawet 5,6 tys. medyków może osiągać dochody przekraczające 100 tys. zł miesięcznie. Tak wynika z senterprize
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Nie 560 lekarzy, lecz nawet 5,6 tys. medyków może osiągać dochody przekraczające 100 tys. zł miesięcznie. Tak wynika z senterprize
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Komentarze (45)
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AOTMiT szacuje, że sumując zarobki lekarzy z wielu źródeł (medycznych) nawet 5-10% lekarzy wyciąga > 100000zł miesięcznie.
Starsi ludzie nadal będą klękać przed lekarzami z nadzieją na jakąkolwiek pomoc, bo jeden zły uśmiech mogą nie uzyskać pomocy wcale
Bogatsza część społeczeństwa sama obraca się w tym środowisku i mało ich to interesuje, jeśli lekarze przestaną zarabiać miliony rynek mieszkaniowy czeka mocny cios a tego wiele osób nie chce
Ci którzy muszą liczyć każdą złotówkę nie mają czasu się tym zajmować, muszą zarobić na wizyty prywatne aby
Nie boi się pan, że przez afery w służbie zdrowia przegracie wybory?
I jak się dziwić że rynek mieszkaniowy jest tak z-----y. 20% pustostanów w Krakowie i Wawie przez chore przepisy broniące squattingu, a reszta schodzi nawet jak są ceny 20k/metr bo konkurujesz z bananami/dziećmi oligarchów z Ukrainy, rozpieszczonymi polskimi "elitami" i konowałami z Wipizdowia Dolnego którzy sobie już kupili 10 mieszkań przed 40-tką.
@adas-niezgodka: tak samo maja z opcją kredytów. Nie raz tańsze oprocentowanie towanie.
znaczy sie sa zblizone ale pl to stan umyslu
nie ma też lepszego przykladu jak szpital
jak cie traktuja jak smiecia a zarabiaja miliony takze to jest charakter bolaka a nie brak kasy
Po pierwsze - obecnie nie ma systemu liczącego faktyczne zarobki lekarza, wszystkie artykuły zakładają że lekarz pracuje tylko na jednym etacie/kontrakcie. Jeśli pracuje na kilku po 100000zł miesięcznie - nadal jest liczony jako "tylko" > 100000zł. Nawet rząd obecnie nie wie (oficjalnie) ilu z tych lekarzy zarabia po 200-300-400 tysięcy.
I z tego naturalnie wynika punkt drugi - liczba lekarzy którzy robią kilka etatów/kontraktów po
Skoro składka zdrowotna od średniej krajowej wynosi ok. 750 zł, potrzeba przynajmniej 750 tys. osób zarabiających średnią pensję, aby opłacić tylko tę grupę najlepiej zarabiających medyków.
PA-TO-LO-GIA
To już jest pensja znacznie wyższa niż niemiecka, i jeszcze śmiesznie nisko opodatkowana przez fikcyjne lekarskie b2b.