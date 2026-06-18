To jest ponad 5 koła osób których spokojnie stać na nowe mieszkanie w wojewódzkim co rok. Na czysto.



I jak się dziwić że rynek mieszkaniowy jest tak z-----y. 20% pustostanów w Krakowie i Wawie przez chore przepisy broniące squattingu, a reszta schodzi nawet jak są ceny 20k/metr bo konkurujesz z bananami/dziećmi oligarchów z Ukrainy, rozpieszczonymi polskimi "elitami" i konowałami z Wipizdowia Dolnego którzy sobie już kupili 10 mieszkań przed 40-tką.