Polak w Polsce ma konkurować z hindusem, ukraińcem, banglijczykiem, południowym amerykaninem a jak nie to jest komuchem sprzeciwiającym się kapitalizmowi. JESLI EMIGRANT BEZ JEZYKA POLSKIEGO DAJE RADE LEPIEJ NIZ TY TO TWOJ PROBLEM. No k---a nie, jest po prostu tańszy ( ͡ ~ ͜ ʖ ͡ ° )