10-krotny wzrost liczby cudzoziemców na polskim rynku pracy
Już 1,3 mln cudzoziemców jest ubezpieczonych w ZUS. Przez 12 lat ich liczba wzrosła 10-krotnie. Gdyby doliczyć tych robiących na czarno i w januszexach na UoD to liczba pewnie zakręci się koło 2 mln. Jak obstawiacie - ilu będzie za następne 10-12 lat?zwyklychlopakszary
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Komentarze (43)
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@Sztajmes_Nikczemny_Szlifierz: a może ktoś nie chce zamykać firmy?
"W ciągu ostatniej dekady populacja Polski zmniejszyła się o ponad 1,15 miliona osób."
Oni są jak jakaś plaga. Od 30 lat POPiS. Tym razem się uda.
Mowa oczywiście o Samoobronie. Obrazek jest czysto przypadkowy ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Nie ma sprawy, opie, dla ciebie wyjdzie jakieś 20zł miesięcznie dochodu gwarantowanego :)