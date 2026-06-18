A gdy bóg nas opuści - powieść Wojtka Boratyńskiego od ekipy Fantazmatów
Dziś mamy dla was nie antologię, lecz wydaną pośmiertnie powieść autora, który opublikował opowiadanie w drugim tomie Fantazmatów. Spiski, zdrady, magia i religia to wszystko łączy się w ostatniej książce Wojtka Boratyńskiego, która dziś, cztery lata po jego śmierci, zostaje oddana w wasze ręce.Fantazmaty
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Komentarze (17)
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Jeśli szukacie pozostałych antologii, zapraszamy na stronę:
https://fantazmaty.pl/czytaj/antologie/
A
Po jakiemu to? Z ekipy, a nie od ekipy.
Jak chcecie dajcie donejt.
Zaraz, zaraz, czy Wy chcecie powiedzieć, że Wiraż, którego znałem od urodzenia i z którym w jednym kojcu siedziałem, właśnie w końcu wydał książkę?
Szkoda, że o co najmniej 4 lata za późno ( ͡° ʖ̯ ͡°)