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Chociaż powieść nie jest oficjalnie wydana przez Fantazmaty (stąd m.in. brak naszego logo na okładce), to od A do Z zajęliśmy się tym jako ekipa, dlatego też będziemy używać do jej promowania naszych kanałów SM, także tutaj. Mamy nadzieję, że przymkniecie oko na ten przypadek. ;)Jeśli szukacie pozostałych antologii, zapraszamy na stronę: