Prawie 40% Polaków ma problem z rozumieniem tekstu. To cichy hamulec gospodarki
Polacy wypadli najgorzej w tekstach kompetencji dorosłych wśród wszystkich państw członkowskich OECD.ObserwatorGospodarczy
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Polacy wypadli najgorzej w tekstach kompetencji dorosłych wśród wszystkich państw członkowskich OECD.ObserwatorGospodarczy
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Komentarze (7)
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ojojoj bardzo mi z tego powodu wszystko jedno. No k---a sorry ale jak w tym chlewie inżynier potrafi zarabiać porównywalną kasę do zwykłego robotnika, jak pracownik naukowy zarabia porównywalną kasę do babci klozetowej to widocznie kraj tego rozumienia instrukcji i procedur nie ceni a