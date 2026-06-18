Niskie kompetencje dorosłych mogą obniżać produktywność pracy i utrudniać awans do lepiej płatnych zawodów. Pracownicy mający problemy z rozumieniem instrukcji i procedur wolniej adaptują się do zmian technologicznych.

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ojojoj bardzo mi z tego powodu wszystko jedno. No k---a sorry ale jak w tym chlewie inżynier potrafi zarabiać porównywalną kasę do zwykłego robotnika, jak pracownik naukowy zarabia porównywalną kasę do babci klozetowej to widocznie kraj tego rozumienia instrukcji i procedur nie ceni a