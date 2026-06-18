Akcyza nie działa? To podnieśmy ją jeszcze bardziej
Najpierw luka w prawie pozwala jednemu gigantowi sprzedawać taniej, potem rząd rachunek wystawia wszystkim użytkownikom. Najlepsze jest to, że po ostatnich podwyżkach akcyzy wpływy do budżetu były niższe od prognoz o 3,5 mld zł. Widocznie receptą na nieudane podatki są... jeszcze wyższe podatkiWinoDominoISpiew
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Komentarze (31)
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No to chyba właśnie akcyza działa.
Na przykład zmniejszeniem finansowania na NFZ, gdy nie trzeba będzie leczyć chlejusów
A ci co nie posiadają bardzo łatwo mogą się do edukować i zaopatrzyć w odpowiedni sprzęt w Internecie.
A okazjonalni konsumenci alkoholu to pewnie zaczną go mniej konsumować.
Więc budżet nie zarobi a i tak realnie tylko minimalnie spadnie konsumpcja.
Poza tym to nawet nie jest wykop o alkoholu xD
Czyli akcyza zadziałała bo obnniżyłą konsumpcję niechcianych substazncji do któych zwalczania została powołana. OP jest niepełnorozumny - przyjmuje urojone założenia a potem sie dziwi.
Koniec końców jako że nie lubię kapcia w gębie od zwykłych fajek i smrodu ubrań, rzuciłem to w p---u. Nie będę dziadów dorabiał.
Panstwo z gówna i kartonu, nawet sobie nie można