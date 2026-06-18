No chyba włodarze zapomnieli, że najwięksi konsumenci alkoholu to pokolenie, które jeszcze pamięta czasy gdy samemu się pędziło więc wiedzę na temat technik jeszcze posiada.

A ci co nie posiadają bardzo łatwo mogą się do edukować i zaopatrzyć w odpowiedni sprzęt w Internecie.



A okazjonalni konsumenci alkoholu to pewnie zaczną go mniej konsumować.

Więc budżet nie zarobi a i tak realnie tylko minimalnie spadnie konsumpcja.